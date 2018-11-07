НАЗК направило до суду протоколи на Сироїд і Парцхаладзе

ukru
Ексклюзив
12:16 • 34823 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 85878 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 86861 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 78552 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 101783 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 111598 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 70250 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81324 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 149571 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224812 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
6 м/с
55 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 147334 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 141755 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 119223 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 106324 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 99499 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 85929 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 111615 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 149583 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 497596 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 577591 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 44199 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 51202 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 188533 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 183899 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 183095 перегляди
Актуальне
НАЗК направило до суду протоколи на Сироїд і Парцхаладзе

НАЗК направило до суду протоколи на Сироїд і Парцхаладзе

Київ • УНН

 • 19942 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції направило до суду 11 адмінпротоколів за результатами фінансового контролю. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН. 

“НАЗК направило до суду 11 протоколів про адміністративні правопорушення: за фактами декларування недостовірної інформації, неповідомлення та несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, а також несвоєчасного подання декларацій. Рішення прийняті на засіданні Національного агентства”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК назвало найбільших порушників антикорупційного законодавства

Так, 3 адмінпротоколи складені за результатами перевірки декларацій за 2015 — 2017 роки народного депутата України, заступника Голови Верховної Ради України Оксани Сироїд. Зафіксовано невідповідність задекларованої вартості автомобіля суб’єкта декларування на дату набуття права. Придбання автомобіля здійснювалось на підставі біржового договору (угоди), згідно з яким вартість Suzuki Grand Vitara, який купила Оксана Сироїд у свого цивільного чоловіка, становила 10 гривень. Проте у деклараціях зазначена вартість автомобіля, за яку він був придбаний попереднім власником, а саме: 180 тисяч гривень.

Зафіксовані правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені частиною другою статті 172-6 КУпАП.

Стосовно заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лева Парцхаладзе НАЗК склало 2 протоколи у зв’язку з несвоєчасним поданням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. За результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій суб’єктів декларування встановлено, що заступник Міністра несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з отриманням доходу від відчуження Land Rover Renge Rover 2010 року випуску, а також — з набуттям у власність Land Rover Renge Rover 2013 року випуску.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК заявило в НАБУ на Новинського

Не повідомила НАЗК про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з придбанням у приватну власність транспортного засобу Honda Accord 2011 року випуску вартістю 150 тисяч грн прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Ольга Денисенко.

Крім цього, Національне агентство направило до суду 5 адмінпротоколів за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій. Встановлено, що несвоєчасно без поважних причин подали декларації депутати Київської обласної ради та Києво-Святошинської районної ради, старший офіцер Національної гвардії України, а також службовці Головного управління ДФС. Відповідальність за несвоєчасне подання декларації передбачена частиною першою статті 172-6 КУпАП.

Як повідомлялось, із січня по жовтень 2018 року Національне агентство направило до суду 300 адмінпротоколів щодо порушення вимог статті 172-6 КУпАП:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Луганщині суддю звільнили з роботи через проблеми із НАЗК

150 — за фактами несвоєчасного подання суб’єктами декларування е — декларацій (частина перша);

135 — щодо неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (частина друга);

15 — за фактами декларування недостовірної інформації (частина четверта).

Нагадаємо, НАЗК продовжило перевірку декларацій міністра інфраструктури Володимира Омеляна і голови Держрезерву Вадима Мосійчука.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$258.31
Brent
$71.72
Bitcoin
$87,330.60
S&P 500
$5,732.63
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,056.85
Ethereum
$2,084.17