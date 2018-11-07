НАЗК направило до суду протоколи на Сироїд і Парцхаладзе
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції направило до суду 11 адмінпротоколів за результатами фінансового контролю. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“НАЗК направило до суду 11 протоколів про адміністративні правопорушення: за фактами декларування недостовірної інформації, неповідомлення та несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, а також несвоєчасного подання декларацій. Рішення прийняті на засіданні Національного агентства”, — йдеться у повідомленні.
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Так, 3 адмінпротоколи складені за результатами перевірки декларацій за 2015 — 2017 роки народного депутата України, заступника Голови Верховної Ради України Оксани Сироїд. Зафіксовано невідповідність задекларованої вартості автомобіля суб’єкта декларування на дату набуття права. Придбання автомобіля здійснювалось на підставі біржового договору (угоди), згідно з яким вартість Suzuki Grand Vitara, який купила Оксана Сироїд у свого цивільного чоловіка, становила 10 гривень. Проте у деклараціях зазначена вартість автомобіля, за яку він був придбаний попереднім власником, а саме: 180 тисяч гривень.
Зафіксовані правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені частиною другою статті 172-6 КУпАП.
Стосовно заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лева Парцхаладзе НАЗК склало 2 протоколи у зв’язку з несвоєчасним поданням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. За результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій суб’єктів декларування встановлено, що заступник Міністра несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з отриманням доходу від відчуження Land Rover Renge Rover 2010 року випуску, а також — з набуттям у власність Land Rover Renge Rover 2013 року випуску.
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Не повідомила НАЗК про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з придбанням у приватну власність транспортного засобу Honda Accord 2011 року випуску вартістю 150 тисяч грн прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Ольга Денисенко.
Крім цього, Національне агентство направило до суду 5 адмінпротоколів за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій. Встановлено, що несвоєчасно без поважних причин подали декларації депутати Київської обласної ради та Києво-Святошинської районної ради, старший офіцер Національної гвардії України, а також службовці Головного управління ДФС. Відповідальність за несвоєчасне подання декларації передбачена частиною першою статті 172-6 КУпАП.
Як повідомлялось, із січня по жовтень 2018 року Національне агентство направило до суду 300 адмінпротоколів щодо порушення вимог статті 172-6 КУпАП:
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150 — за фактами несвоєчасного подання суб’єктами декларування е — декларацій (частина перша);
135 — щодо неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (частина друга);
15 — за фактами декларування недостовірної інформації (частина четверта).
Нагадаємо, НАЗК продовжило перевірку декларацій міністра інфраструктури Володимира Омеляна і голови Держрезерву Вадима Мосійчука.