НАПК направило в суд протоколы на Сыроид и Парцхаладзе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 11 админпротоколов по результатам финансового контроля. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“НАПК направило в суд 11 протоколов об административных правонарушениях по фактам декларирования недостоверной информации, несообщения и несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, а также несвоевременного представления деклараций. Решения, принятые на заседании Национального агентства”, — говорится в сообщении.
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Так, 3 админпротокола составлены по результатам проверки деклараций за 2015 — 2017 годы народного депутата Украины, заместителя Председателя Верховной Рады Украины Оксаны Сыроид. Зафиксировано несоответствие задекларированной стоимости автомобиля субъекта декларирования на дату приобретения права. Приобретение автомобиля осуществлялось на основании биржевого договора (соглашения), согласно которому стоимость Suzuki Grand Vitara, который купила Оксана Сыроид у своего гражданского мужа, составляла 10 гривен. Однако в декларациях указана стоимость автомобиля, за которую он был приобретен предыдущим владельцем, а именно: 180 тысяч гривен.
Зафиксированы правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотрены частью второй статьи 172-6 КУоАП.
В отношении заместителя Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе НАПК составило 2 протокола в связи с несвоевременным предоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. По результатам осуществления контроля за своевременностью предоставления деклараций субъектов декларирования установлено, что заместитель Министра несвоевременно подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением дохода от отчуждения Land Rover Renge Rover 2010 года выпуска, а также — с приобретением в собственность Land Rover Renge Rover 2013 выпуска.
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Не сообщила НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в частную собственность транспортного средства Honda Accord 2011 выпуска стоимостью 150 тысяч грн прокурор Киевской местной прокуратуры № 8 города Киева Ольга Денисенко.
Кроме этого, Национальное агентство направило в суд 5 админпротоколов по результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций. Установлено, что несвоевременно без уважительных причин подали декларации депутаты Киевского областного совета и Киево-Святошинского районного совета, старший офицер Национальной гвардии Украины, а также служащие Главного управления ГФС. Ответственность за несвоевременное представление декларации предусмотрена частью первой статьи 172-6 КоАП.
Как сообщалось, с января по октябрь 2018 года Национальное агентство направило в суд 300 админпротоколов о нарушении требований статьи 172-6 КУоАП:
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150 — по фактам несвоевременного представления субъектами декларирования е — деклараций (часть первая);
135 — из-за несообщения или несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии (часть вторая);
15 — по фактам декларирования недостоверной информации (часть четвертая).
Напомним, НАПК продолжило проверку деклараций министра инфраструктуры Владимира Омеляна и главы Госрезерва Вадима Мосийчука.