Строк перевірки декларацій Сюмар продовжили
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції продовжило строк повної перевірки електронних декларацій народного депутата України Вікторії Сюмар за три роки. Відповідне рішення члени НАЗК сьогодні ухвалили на своєму засіданні, передає УНН.
“Ставлю на голосування проект рішення про продовження строку повної перевірки декларації за 2015 рік, поданої Сюмар Вікторією Петрівною”, — оголосив на засіданні голова НАЗК Олександр Мангул. Члени агентства підтримали цей проект документу.
Також члени НАЗК проголосували за продовження повної перевірки декларацій Сюмар за 2016 та 2017 роки.
Нагадаємо, у вересні Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірки е-декларацій, які подані народним депутатом України та двома суддями за 2015 – 2017 роки. Серед тих, чиї декларації мали перевірити, була і Вікторія Сюмар.
Крім того, НАЗК направило до суду протоколи на Сироїд і Парцхаладзе.