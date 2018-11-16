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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105361 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145405 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Срок проверки деклараций Сюмар продлили

Срок проверки деклараций Сюмар продлили

Киев  •  УНН

 • 14254 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции продолжило срок полной проверки электронных деклараций народного депутата Украины Виктории Сюмар за три года. Соответствующее решение члены НАПК сегодня приняли на заседании, передает УНН.

“Ставлю на голосование проект решения о продлении срока полной проверки декларации 2015 года, представленной Сюмар”, - заявил на заседании председатель НАЗК Александр Мангул. Члены агентства поддержали этот проект документа.

Также члены НАПК проголосовали за продолжение полной проверки деклараций Сюмар за 2016 и 2017 годы.

Напомним, в сентябре Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверки электронных деклараций, поданных народным депутатом Украины и двумя судьями за 2015 — 2017 годы. Среди тех, чьи декларации должны были проверить, была и Виктория Сюмар.

Кроме того, НАПК направило в суд протоколы на Сыроид и Парцхаладзе.

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