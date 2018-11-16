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НАЗК побачило ознаки корупції у декларації нардепа Голубова

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило Національному антикорупційному бюро висновок про можливе вчинення народним депутатом України Дмитром Голубовим корупційного правопорушення за результатами перевірки його електронної декларації за 2016 рік. Відповідне рішення члени НАЗК сьогодні ухвалили на своєму засіданні, передає УНН.

“Ставлю на голосування проект рішення про затвердження обґрунтованого висновку та направлення до Національного антикорупційного бюро України рішення про результати здійснення повної перевірки декларації за 2016 рік, поданої Голубовим Дмитром Івановичем”, — оголосив рішення голова НАЗК Олександр Мангул.

Зазначимо, що у проекті рішення, яке підтримали члени НАЗК, йдеться саме про “обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного правопорушення”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК викрило 9 місцевих депутатів і силовиків у неподанні декларацій

Так, Дмитро Голубов - член депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка", член комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

Як повідомляв УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме надати згоду на зняття депутатської недоторканності для притягнення до кримінальної відповідальності та взяття під варту народного депутата Станіслава Березкіна за підозрою у розкраданні 20 млн дол. "Ощадбанку".

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