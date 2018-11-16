НАЗК викрило 9 місцевих депутатів і силовиків у неподанні декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки умисного неподання декларацій депутатами місцевих рад та прокурором. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень — умисного неподання декларацій 9-ма особами. Відповідні обґрунтовані висновки направлені до органів прокуратури та Нацполіції”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК викрило 55 посадовців на умисному неподанні декларацій
Так, під час здійснення контролю своєчасності подання декларацій встановлено, що 2 депутати Малокопанської сільської ради Виноградівського району Закарпатської області не подали щорічні декларації за 2017 рік.
Ще 7 посадових осіб — прокурор Одеської місцевої прокуратури № 4, інспектор роти Управління патрульної поліції у м. Харкові, заступник начальника штабу військової частини 3002 Національної гвардії та посадові особи установ Державної кримінально-виконавчої служби — звільнившись у 2017 році, не подали декларації перед/після звільнення.
НАЗК, згідно з законодавством, повідомляло посадовцям, щодо яких затверджені обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали.
Загалом з початку 2018 року Національне агентство направило до правоохоронних органів 101 обґрунтований висновок щодо неподання посадовцями декларацій.
Раніше НАЗК назвало найбільших порушників антикорупційного законодавства.