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НАПК разоблачило 9 местных депутатов и силовиков в непредоставлении деклараций

НАПК разоблачило 9 местных депутатов и силовиков в непредоставлении деклараций

Киев  •  УНН

 • 10875 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило признаки умышленного непредоставления деклараций депутатами местных советов и прокурором. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений — умышленного непредоставления деклараций 9-ю лицами. Соответствующие обоснованные выводы направлены в органы прокуратуры и Нацполиции”, - говорится в сообщении.

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Так, при осуществлении контроля своевременности предоставления деклараций установлено, что 2 депутата Малокопанского сельского совета Виноградовского района Закарпатской области не подали ежегодные декларации за 2017 год.

Еще 7 должностных лиц — прокурор Одесской местной прокуратуры № 4, инспектор роты Управления патрульной полиции в г.Харькове, заместитель начальника штаба воинской части 3002 Национальной гвардии и должностные лица учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы — уволившись в 2017 году, не подали декларации перед/после увольнения.

НАПК, согласно законодательству, сообщало должностным лицам, в отношении которых были утверждены обоснованные выводы о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали.

Всего с начала 2018 года НАПК направило в правоохранительные органы 101 обоснованный вывод относительно непредоставления должностными лицами деклараций.

Ранее НАПК назвало крупнейших нарушителей антикоррупционного законодательства.

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