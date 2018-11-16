НАПК разоблачило 9 местных депутатов и силовиков в непредоставлении деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило признаки умышленного непредоставления деклараций депутатами местных советов и прокурором. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений — умышленного непредоставления деклараций 9-ю лицами. Соответствующие обоснованные выводы направлены в органы прокуратуры и Нацполиции”, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК разоблачило 55 должностных лиц на умышленном непредоставлении деклараций
Так, при осуществлении контроля своевременности предоставления деклараций установлено, что 2 депутата Малокопанского сельского совета Виноградовского района Закарпатской области не подали ежегодные декларации за 2017 год.
Еще 7 должностных лиц — прокурор Одесской местной прокуратуры № 4, инспектор роты Управления патрульной полиции в г.Харькове, заместитель начальника штаба воинской части 3002 Национальной гвардии и должностные лица учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы — уволившись в 2017 году, не подали декларации перед/после увольнения.
НАПК, согласно законодательству, сообщало должностным лицам, в отношении которых были утверждены обоснованные выводы о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали.
Всего с начала 2018 года НАПК направило в правоохранительные органы 101 обоснованный вывод относительно непредоставления должностными лицами деклараций.
Ранее НАПК назвало крупнейших нарушителей антикоррупционного законодательства.