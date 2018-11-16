НАПК увидело признаки коррупции в декларации нардепа Голубова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило Национальному антикоррупционному бюро вывод о возможном совершении народным депутатом Украины Дмитрием Голубовым коррупционного правонарушения по результатам проверки его электронной декларации за 2016 год. Соответствующее решение члены НАПК сегодня приняли на заседании, передает УНН.
"Ставлю на голосование проект решения об утверждении обоснованного заключения и направления в Национальный антикоррупционного бюро Украины решения о результатах осуществления полной проверки декларации за 2016 год, представленной Голубовым Дмитрием Ивановичем", - огласил решение председатель НАПК Александр Мангул.
Отметим, что в проекте решения, которое поддержали члены НАПК, речь идет именно про "обоснованный вывод по выявлению признаков коррупционного правонарушения".
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Так, Дмитрий Голубов - член депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия.
Как сообщал УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить дать согласие на снятие депутатской неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности и взятие под стражу народного депутата Станислава Березкина по подозрению в хищении 20 млн долл. "Ощадбанка".