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САП проситиме зняття недоторканності з нардепа Березкіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура через Генеральну прокуратуру проситиме парламентарів надати згоду на зняття депутатської недоторканності для притягнення до кримінальної відповідальності та взяття під варту народного депутата Станіслава Березкіна за підозрою у розкраданні 20 млн дол. "Ощадбанку". Про це у Facebook написав керівник САП Назар Холодницький, передає УНН.

“Сьогодні, з метою притягнення усіх осіб, ймовірно причетних до вказаних злочинів, мною підписано та скеровано Генеральному прокуророві України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та взяття під варту (арешт) народного депутата України Березкіна Станіслава Семеновича за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 та ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 КК України”, — написав Холодницький.

Як повідомляв УНН, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 10 осіб та повідомили їм про підозру у заволодінні 20 млн дол. США державного АТ “Ощадбанк”.

За даними слідства, у період 2013-2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПРАТ “Креатив”, у змові з посадовими особами АТ “Ощадбанк” підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 млн дол. США буцімто на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники “Креативу” вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю.

Зокрема, у справі заволодіння мільйонними коштами "Ощадбанку" затримано і повідомлено про підозру сину чинного народного депутата Станіслава Березкіна Максима.

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