САП проситиме зняття недоторканності з нардепа Березкіна

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура через Генеральну прокуратуру проситиме парламентарів надати згоду на зняття депутатської недоторканності для притягнення до кримінальної відповідальності та взяття під варту народного депутата Станіслава Березкіна за підозрою у розкраданні 20 млн дол. "Ощадбанку". Про це у Facebook написав керівник САП Назар Холодницький, передає УНН.