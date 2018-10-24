САП просит снятия неприкосновенности с нардепа Березкина

"Сегодня, с целью привлечения всех лиц, вероятно причастных к указанным преступлениям, мною подписано и направлено Генеральному прокурору Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу (арест) народного депутата Украины Березкина Станислава Семеновича по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 и ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 УК Украины", - написал Холодницкий.

Как сообщал УНН, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долл. США государственного АО "Ощадбанк".

По данным следствия, в период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО "Креатив", в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк" подделали документы с целью получения в госбанка кредита на сумму 20 млн долл. США якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.

В частности, в деле овладения миллионными средствами "Ощадбанка" задержано и сообщено о подозрении сыну действующего народного депутата Станислава Березкина Максиму.