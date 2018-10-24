Сина нардепа затримали у справі заволодіння мільйонними коштами "Ощадбанку"

Зазначається, що у кримінальному провадження за фактом заволодіння кредитними коштами “Ощадбанку” наразі затримано 10 людей та повідомлено їм про підозру.

“Затримано та повідомлено про підозру й сина чинного народного депутата, який разом з іншими бенефіціарними власниками групи „Креатив“ (на той час) набув корпоративні права ПАТ „Чорноморгідрозалізобетон“, придбані за рахунок коштів банку”, — повідомили у САП.

Окрім того, затримані два чинних і один колишній працівник банку, зокрема заступник голови правління Банку, які готували документацію щодо видачі кредиту і приховували від інших задіяних служб наявні невідповідності і порушення у документах позичальника.

Також про підозру повідомлено оцінювачу, яка надала оцінку майновим правам за фіктивним договором поставки, що були прийняті банком як забезпечення кредиту.

Крім того, повідомлення про підозру вручені колишнім керівникам — головному бухгалтеру і працівникам підприємств групи “Креатив” (5 осіб), які для досягнення спільного умислу із заволодіння коштами банку здійснили підробку низки документів, договорів і безпосередньо здійснювали легалізацію коштів, шляхом їх перерахування у безготівкову форму.

Зазначимо, імен підозрюваних у САП не назвали.

Як повідомляв УНН, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 10 осіб та повідомили їм про підозру у заволодінні 20 млн дол. США державного АТ “Ощадбанк”.

За даними слідства, у період 2013-2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПРАТ “Креатив”, у змові з посадовими особами АТ “Ощадбанк” підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 млн дол. США буцімто на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники “Креативу” вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю.