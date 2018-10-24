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НАБУ підозрює 10 осіб у заволодінні мільйонними коштами "Ощадбанку"

НАБУ підозрює 10 осіб у заволодінні мільйонними коштами "Ощадбанку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. США ПАТ “Ощадбанк”. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.

“23 жовтня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 10 осіб та повідомили їм про підозру у заволодінні 20 млн дол. США державного АТ „Ощадбанк“. Серед підозрюваних — два чинні та один колишній посадовці „Ощадбанку“ (100% акцій належать державі)”, — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, йдеться про:

— колишню директорку департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі — заступниця голови правління АТ “Ощадбанк”);

— колишнього начальника управління проектного фінансування АТ “Ощадбанк” (звільнився у 2015 році з держбанку);

— колишню начальницю відділу управління проектного фінансування АТ “Ощадбанк” (наразі — очільниця зазначенного управління держбанку).

Решта підозрюваних — колишні бенефіціари групи компаній “Креатив”, низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цього холдингу, та оцінювач.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

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За даними слідства, у період 2013 —2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПРАТ “Креатив”, у змові з посадовими особами АТ “Ощадбанк” підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 млн дол. США буцімто на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники “Креативу” вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю.

Детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ “Ощадбанк” спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі.

В результаті корупційної схеми з “Ощадбанку” фактично вивели 20 млн дол. США (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину), що призвело до списання майнових прав та, як наслідок, до зменшення активів АТ “Ощадбанк” (збитків) на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом.

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Наразі детективи здійснюють невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у травні 2016 року.

Нагадаємо, топ-менеджер “Ощадбанку” підозрюється у привласненні понад 16 млн грн.

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