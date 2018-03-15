Топ-менеджер "Ощадбанку" підозрюється у привласненні понад 16 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з прокуратурою викрили топ-менеджера АТ “Ощадбанк” на розкраданні 16,7 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Оперативники спецслужби встановили, що посадовець систематично здійснював незаконні оборудки з облігаціями внутрішньої державної позики, які належали Ощадбанку. За висновками експертизи, через дії топ-менеджера державному банку завдано збитків у розмірі 16,7 мільйона гривень”, — йдеться у повідомленні.
Наразі банкіру повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із цілодобовим носінням електронного браслета. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою № 6 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора Київської дирекції “ПАТ “Інноваційно-промисловий банк”, який зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів 52 млн гривень банківських коштів.