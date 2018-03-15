Топ-менеджер "Ощадбанка" подозревается в присвоении более 16 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджера АО "Ощадбанк" в хищении 16,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали Ощадбанку. По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Сейчас банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, Киевской местной прокуратурой № 6 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора Киевской дирекции "ПАО "Инновационно-промышленный банк", который злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладел 52 млн гривен банковских средств.