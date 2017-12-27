НАБУ отримало дозвіл на проведення виїмки документів в "Ощадбанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Ухвалами Солом’янського суду міста Києва дозволено проведення слідчих дій детективами Національного антикорупційного бюро України у державному “Ощадбанку”. Слідчі дії проводитимуться в рамках розслідування фактів незаконного списання коштів, конфіскованих в оточення екс-президента Віктора Януковича. Про це УНН стало відомо з власних джерел та судових ухвал.
В "Ощадбанк" надійшли ухвали Солом'янського райсуду столиці про виїмку за клопотанням слідчих детективів НАБУ документів щодо офшорних компаній.
Виїмки відбуваються у справах за фактом незаконних дій посадовими особами банку у зв’язку із списанням коштів на користь бюджету.
З ухвал Солом’янського райсуду зрозуміло, що порушено не одну, а щонайменше три справи щодо посадових осіб - ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладений арешт) та ст. 191 (розтрата) ККУ.
Раніше НАБУ почало розслідування зникнення понад 150 млн дол. з арештованих рахунків Онищенка.