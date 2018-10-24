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НАБУ подозревает 10 лиц в завладении миллионными средствами "Ощадбанка"

НАБУ подозревает 10 лиц в завладении миллионными средствами "Ощадбанка"

Киев  •  УНН

 • 12906 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. США ПАО “Ощадбанк”. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“23 октября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долл. США государственного АО „Ощадбанк“. Среди подозреваемых — два действующих и одно бывшее должностное лицо „Сбербанка“ (100% акций принадлежит государству)”, - говорится в сообщении.

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В частности, речь идет о:

— бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас — заместитель председателя правления АО “Ощадбанк”);

— бывшем начальнике управления проектного финансирования АО “Ощадбанк” (уволился в 2015 году с госбанка);

— бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования АО “Ощадбанк” (сейчас — руководительница обозначенного управления госбанка).

Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний “Креатив”, ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

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По данным следствия, в период 2013 −2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО “Креатив”, в сговоре с должностными лицами АО “Ощадбанк” подделали документы с целью получения в госбанка кредита на сумму 20 млн долл. США якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние владельцы “Креатива” вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.

Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО “Ощадбанк” опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.

В результате коррупционной схемы с “Сбербанка” фактически вывели 20 млн долл. США (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов АО “Ощадбанк” (убыткам) на сумму 133 млн грн из-за осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.

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Сейчас детективы осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в мае 2016 года.

Напомним, топ-менеджер “Сбербанка” подозревается в присвоении более 16 млн грн.

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