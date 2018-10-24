НАБУ подозревает 10 лиц в завладении миллионными средствами "Ощадбанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. США ПАО “Ощадбанк”. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“23 октября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долл. США государственного АО „Ощадбанк“. Среди подозреваемых — два действующих и одно бывшее должностное лицо „Сбербанка“ (100% акций принадлежит государству)”, - говорится в сообщении.
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В частности, речь идет о:
— бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас — заместитель председателя правления АО “Ощадбанк”);
— бывшем начальнике управления проектного финансирования АО “Ощадбанк” (уволился в 2015 году с госбанка);
— бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования АО “Ощадбанк” (сейчас — руководительница обозначенного управления госбанка).
Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний “Креатив”, ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.
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По данным следствия, в период 2013 −2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО “Креатив”, в сговоре с должностными лицами АО “Ощадбанк” подделали документы с целью получения в госбанка кредита на сумму 20 млн долл. США якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние владельцы “Креатива” вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.
Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО “Ощадбанк” опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.
В результате коррупционной схемы с “Сбербанка” фактически вывели 20 млн долл. США (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов АО “Ощадбанк” (убыткам) на сумму 133 млн грн из-за осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.
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Сейчас детективы осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в мае 2016 года.
Напомним, топ-менеджер “Сбербанка” подозревается в присвоении более 16 млн грн.