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Сына нардепа задержали по делу завладение миллионными средствами "Ощадбанка"

Сына нардепа задержали по делу завладение миллионными средствами "Ощадбанка"

Киев  •  УНН

 • 7568 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В деле завладения миллионными средствами "Ощадбанка" задержано и сообщено о подозрении 10 лицам, среди них - сын действующего народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

Отмечается, что в уголовном производстве по факту завладения кредитными средствами "Ощадбанка" в настоящее время задержаны 10 человек и сообщено им о подозрении.

"Задержано и сообщено о подозрении и сыну действующего народного депутата, который вместе с другими бенефициарными владельцами группы "Креатив" (в то время) приобрел корпоративные права ОАО "Черноморгидрожелезобетон", приобретенные за счет средств банка", - сообщили в САП.

Кроме того, задержаны два действующих и один бывший работник банка, в частности заместитель председателя правления Банка, которые готовили документацию о выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика.

Также о подозрении сообщено оценщику, которая предоставила оценку имущественным правам по фиктивному договору поставки, которые были приняты банком в качестве обеспечения кредита.

Кроме того, сообщение о подозрении вручены бывшим руководителям - главному бухгалтеру и работникам предприятий группы "Креатив" (5 человек), которые для достижения общего умысла по завладению средствами банка осуществили подделку ряда документов, договоров и непосредственно осуществляли легализацию средств, путем их перечисления в безналичную форму.

Отметим, имен подозреваемых в САП не назвали.

Как сообщал УНН, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долл. США государственного АО "Ощадбанк".

По данным следствия, в период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО "Креатив", в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк" подделали документы с целью получения в госбанка кредита на сумму 20 млн долл. США якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.

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