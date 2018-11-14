НАЗК передало в суд протокол на співвласника "Мотор Січі"

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції направило до суду 12 адмінпротоколів, два з яких – стосовно народного депутата України. Про це повідомила прес-служба Агенства, передає УНН. 

“Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 12 протоколів про адміністративні правопорушення: за фактами несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, а також несвоєчасного подання декларацій. Два з цих протоколів складені стосовно народного депутата України”, — йдеться у повідомленні.

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За результатами контролю за своєчасністю подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані НАЗК встановило, що народний депутат України Вячеслав Богуслаєв вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, яке передбачене частиною другою статті 172-6 КУпАП. Так, народний депутат несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані за фактом придбання нерухомого майна вартістю 19 мільйонів 485 тисяч грн, а також — рухомого майна вартістю 4 мільйони 518 тисяч грн.

Крім цього, НАЗК направило до суду 10 протоколів про адміністративні правопорушення за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій.

Встановлено, що несвоєчасно без поважних причин декларації подали: депутати Чернігівської та Фастівської міських рад, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чернігівської міської ради та колишній перший заступник голови Переяслав-Хмельницької РДА, а також працівники ВАСУ, Держаудитслужби України, ГУ ДФС у м. Києві та Одеської митниці ДФС, Одеської місцевої прокуратури № 4.

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Нагадаємо, 8 червня НАЗК взялося за перевірку декларацій народного депутата В’ячеслава Богуслаєва за 2015 і 2016 рік, а 17 серпня продовжило перевірку фінансових документів за 2017 рік.

В’ячеслав Богуслаєв — народний депутат України, член депутатської групи “Воля народу”.

Із доступної інформації із відкритих джерел відомо, що Богуслаєв задекларував за 2016 рік зменшення розміру належного йому пакета акцій "Мотор Січі" з 15,8% до 1%. У декларації за 2016 рік почесний президент "Мотор Січ" вказав володіння 21598 акцій компанії (1,04% кількості випущених акцій), тоді як за 2015 рік він задекларував володіння 328587 акцій "Мотор Січ" (15,81%).

ПАТ “Мотор Січ” — один зі світових лідерів з випуску авіаційних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотрубних установок. Виробництво знаходиться у м.Запоріжжя. Постачає продукцію до 120 країн світу.

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