Прокуратура Києва оголосила підозру одному з керівників "оборонки" у мільйонній розтраті
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Директору держпідприємства воєнно-промислового комплексу оголошено підозру в розтраті 1,4 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Київська місцева прокуратура № 9 оголосила про підозру директору державного підприємства “Конструкторське бюро „Артилерійське озброєння“ у вчинені розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України”, — йдеться у повідомленні.
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Також до суду скеровано клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу у виді застави у розмірі, співвідносному нанесеним збиткам. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Слідством встановлено, що директор державного підприємства у 2015 році організував придбання в одного з приватних підприємств обладнання за завищеною вартістю, що призвело до розтрати державних коштів у сумі 1,4 млн грн.
Збитки, нанесені державі, підтверджено результатами судово-економічної експертизи.
Державне підприємство “Конструкторське бюро “Артилерійське озброєння” займається виробництвом зброї та боєприпасів. Виконує дослідницькі, проектно-конструкторські, технологічні роботи, спрямовані на створення сучасних зразків артилерійського та стрілецького озброєння та боєприпасів.
Нагадаємо, за продаж установки до бойового вертольота до 5 років позбавлення волі засуджено двох керівників “Авіакону”.