Прокуратура Киева объявила подозрение одному из руководителей "оборонки" в миллионной растрате
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Директору госпредприятия военно-промышленного комплекса объявлено подозрение в растрате 1,4 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
“Киевская местная прокуратура №9 объявила о подозрении директору государственного предприятия ”Конструкторское бюро “Артиллерийское вооружение” в совершении растраты бюджетных средств в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины“, - говорится в сообщении.
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Также в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде залога в размере, кратному нанесенным убыткам. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Следствием установлено, что директор государственного предприятия в 2015 году организовал приобретение у одного из частных предприятий оборудования по завышенной стоимости, что привело к растрате государственных средств в сумме 1,4 млн грн.
Ущерб, нанесенный государству, подтвержден результатами судебно-экономической экспертизы.
Государственное предприятие “Конструкторское бюро ”Артиллерийское вооружение“ занимается производством оружия и боеприпасов. Выполняет исследовательские, проектно-конструкторские, технологические работы, направленные на создание современных образцов артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов.
Напомним, за продажу установки для боевого вертолета до 5 лет лишения свободы осуждены два руководителя “Авиакона”.