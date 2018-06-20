За продаж установки до бойового вертольота засуджено двох керівників "Авіакону"

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Суд визнав начальника цеху державного підприємства “Авіакон” та його заступника винними у розтраті військового майна в особливо великих розмірах та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із випробувальним терміном 2 роки і забороною права займати посади протягом одного року. Про це повідомила військова прокуратура Сумського гарнізону Центрального регіону України, передає УНН.

“Вказані особи 9 вересня 2016 року, діючи за попередньою змовою, викрали з охороняємої території держпідприємства військовий прилад наведення вартістю 655 тисяч 157 гривень згідно висновку судової товарознавчої експертизи”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обох зловмисників було затримано під час спроби продажу викраденого бойового устаткування громадянину України за грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США. Прилад наведення та грошові кошти було вилучено.

Обох фігурантів справи за обвинуваченням військової прокуратури Центрального регіону України 11 травня 2018 року суд визнав винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (“привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах”).

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Зважаючи на те, що викрадене майно повернуто до вказаного державного підприємства, вироком суду обом обвинуваченим призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі із звільненням від призначеного основного покарання з випробувальним терміном у 2 роки та позбавлено права обіймати посади протягом 1 року, без конфіскації майна.

Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон” — державне підприємство авіаційної промисловості України, розташоване в межах міста Конотоп у Сумській області. Підприємство здійснює діагностику, ремонт, технічне обслуговування, переобладнання і модернізацію вертольотів. “Авіакон” входить в концерн “Укроборонпром”.

Нагадаємо, у РФ судять екс-начальника полігону за продаж ракет класу “повітря-земля” Україні.

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