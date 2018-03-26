Директора заводу "Укроборонпрому" затримали за хабар прокурору

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Військова прокуратура Південного регіону спільно з СБУ в Миколаївській області затримала директора ДП “Харківський завод транспортного устаткування “Укроборонпром” за спробу підкупу прокурора військової прокуратури. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Військової прокуратури Південного реігону.

“У неділю, 25.03.2018, службою безпеки та режиму концерну “Укроборонпром” на спробі підкупу прокурора військової прокуратури Миколаївського гарнізону викрили директора державного підприємства “Харківський завод транспортного устаткування “Укроборонпром”, — йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що за прийняття рішення про закриття кримінального провадження за фактом розтрати коштів колишній генеральний директор ДП “Суднобудівний завод імені 61 комунара”, а зараз — директор Харківського заводу транспортного обладнання запропонував прокурору військової прокуратури хабар в сумі 60 тисяч гривень.

“Безпосередньо під час передачі обумовленої суми хабаря, директора, який, мабуть, у звичний для нього спосіб забажав „вирішити питання“, було затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України”, — повідомили у прокуратурі.

Проводяться першочергові слідчі дії та обшуки, вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляє УНН, держслужбовця Секретаріату Кабінету Міністрів України військова прокуратура викрила на хабарі.

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