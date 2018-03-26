Директора завода "Укроборонпрома" задержали за взятку прокурору
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Военная прокуратура Южного региона совместно с СБУ в Николаевской области задержала директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования "Укроборонпром" за попытку подкупа прокурора военной прокуратуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного реигону.
“В воскресенье, 25.03.2018, службой безопасности и режима концерна “Укроборонпром” на попытке подкупа прокурора военной прокуратуры Николаевского гарнизона разоблачили директора государственного предприятия “Харьковский завод транспортного оборудования “Укроборонпром”, — говорится в сообщении.
Следователи установили, что за принятие решения о закрытии уголовного производства по факту растраты средств бывший генеральный директор ГП “Судостроительный завод имени 61 коммунара”, а сейчас — директор Харьковского завода транспортного оборудования предложил прокурору военной прокуратуры взятку в сумме 60 тысяч гривен.
“Непосредственно во время передачи оговоренной суммы взятки, директора, который, видимо, привычным для него способом захотел „решить вопрос“, был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины”, — отметили в прокуратуре.
Проводятся первоочередные следственные действия и обыски, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
Как сообщает, госслужащего Секретариата Кабинета Министров Украины военная прокуратура разоблачила на взятке .