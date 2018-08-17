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MIM-104 Patriot

НАЗК перевірило декларації Парубія

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. НАЗК затвердило результати перевірок декларацій ще семи посадовців. Про це повідомила прес-служба Агенства, передає УНН.

НАЗК перевірило декларації Парубія

“Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій стосовно 7-ми осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також прийнято рішення про продовження строку повної перевірки ще 8-ми посадовців”, — йдеться у повідомленні.

Результати повних перевірок затверджені щодо декларацій, поданих такими посадовими особами:

  • Парубієм Андрієм Володимировичем, Головою Верховної Ради України, за 2015, 2016 і 2017 роки.
  • Сироїд Оксаною Іванівною, народним депутатом України, Заступником Голови Верховної Ради України, декларації за 2015, 2016 і 2017 роки.
  • Саєнком Олександром Сергійовичем, Міністром Кабінету Міністрів України, за 2017 рік.
  • Климпуш-Цинцадзе Іванною Орестівною, Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, за 2017 рік (виправлена).
  • Гриневич Лілією Михайлівною, Міністром освіти і науки України, за 2017 рік
  • Кондратовою Іриною Дмитрівною, суддею Вищого господарського суду України, за 2015 рік.
  • Швалюком Михайлом Віталійовичем, заступником начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у м. Києві, за 2016 рік.

    • Строк перевірки е-декларацій становить 60 календарних днів та може бути продовжений ще на 30 днів. Так, під час засідання було прийнято рішення про продовження строку повної перевірки е-декларацій, поданих ще 8-ма суб’єктами декларування:

  • Богуслаєвим В’ячеславом Олександровичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.
  • Мураєвим Євгенієм Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.
  • Зайцем Тарасом Олександровичем, суддею Святошинського районного суду міста Києва, за 2015 (виправлена) і 2016 роки.
  • Порохнею Олексієм Івановичем, депутатом Полтавської обласної ради, за 2016 рік.
  • Караберовим Володимиром Іллічем, депутатом Мангушської районної ради Донецької області, за 2016 рік.
  • Додоном Олександром Васильовичем, старшим оперуповноваженим кримінальної поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, за 2016 і 2017 роки.
  • Іваровським Дмитром Володимировичем, інспектором роти № 2 батальйону № 4 управління патрульної поліції у Харківській області Департаменту патрульної поліції, за 2017 рік.
  • Грицаком Ігорем Юліановичем, провідним професіоналом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2016 і 2017 роки.

    • Нагадаємо, 10 серпня НАЗК перевірило декларації Луценка.

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