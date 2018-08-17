НАЗК перевірило декларації Парубія

“Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій стосовно 7-ми осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також прийнято рішення про продовження строку повної перевірки ще 8-ми посадовців”, — йдеться у повідомленні.
Результати повних перевірок затверджені щодо декларацій, поданих такими посадовими особами:
Парубієм Андрієм Володимировичем, Головою Верховної Ради України, за 2015, 2016 і 2017 роки.
Сироїд Оксаною Іванівною, народним депутатом України, Заступником Голови Верховної Ради України, декларації за 2015, 2016 і 2017 роки.
Саєнком Олександром Сергійовичем, Міністром Кабінету Міністрів України, за 2017 рік.
Климпуш-Цинцадзе Іванною Орестівною, Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, за 2017 рік (виправлена).
Гриневич Лілією Михайлівною, Міністром освіти і науки України, за 2017 рік
Кондратовою Іриною Дмитрівною, суддею Вищого господарського суду України, за 2015 рік.
Швалюком Михайлом Віталійовичем, заступником начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у м. Києві, за 2016 рік.
Строк перевірки е-декларацій становить 60 календарних днів та може бути продовжений ще на 30 днів. Так, під час засідання було прийнято рішення про продовження строку повної перевірки е-декларацій, поданих ще 8-ма суб’єктами декларування:
Богуслаєвим В’ячеславом Олександровичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.
Мураєвим Євгенієм Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.
Зайцем Тарасом Олександровичем, суддею Святошинського районного суду міста Києва, за 2015 (виправлена) і 2016 роки.
Порохнею Олексієм Івановичем, депутатом Полтавської обласної ради, за 2016 рік.
Караберовим Володимиром Іллічем, депутатом Мангушської районної ради Донецької області, за 2016 рік.
Додоном Олександром Васильовичем, старшим оперуповноваженим кримінальної поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, за 2016 і 2017 роки.
Іваровським Дмитром Володимировичем, інспектором роти № 2 батальйону № 4 управління патрульної поліції у Харківській області Департаменту патрульної поліції, за 2017 рік.
Грицаком Ігорем Юліановичем, провідним професіоналом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2016 і 2017 роки.
Нагадаємо, 10 серпня НАЗК перевірило декларації Луценка.