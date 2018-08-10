НАЗК перевірило декларації Луценка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції перевірило електронні декларації суб’єктів декларування, серед яких найвищі державні посадовці. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“НАЗК прийняло рішення про результати здійснення повної перевірки електронних декларацій стосовно 9-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Крім цього, розпочнуться повні перевірки електронних декларацій, поданих ще 3-ма суб’єктами декларування за 2015 — 2017 роки”, — зазначається у повідомленні.
Так, рішення про завершення повних перевірок прийняті щодо е-декларацій, які були подані:
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- Кубівим Степаном Івановичем, Першим віце-прем’єр-міністром — Міністром економічного розвитку і торгівлі України, за 2017 рік.
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- Насаликом Ігорем Степановичем, Міністром енергетики та вугільної промисловості України, за 2017 рік.
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- Нищуком Євгеном Миколайовичем, Міністром культури України, за 2017 рік.
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- Петренком Павлом Дмитровичем, Міністром юстиції України, за 2017 рік.
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- Луценком Юрієм Віталійовичем, Генеральним прокурором України, за 2015, 2016 та 2017 роки.
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- Святашем Дмитром Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 та 2016 роки.
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- Потильчаком Олександром Івановичем, суддею Верховного Суду України, за 2015 рік (виправленої) та за 2016 рік (після звільнення).
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- Глущенко Яною Борисівною, суддею Київського апеляційного адміністративного суду, за 2015 та 2016 роки.
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- Фоміним Віктором Анатолійовичем, суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, за 2015 рік.
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Також, будуть розпочаті повні перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які подані:
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- Антоновим Андрієм Володимировичем, суддею Київського районного суду міста Полтави, за 2015, 2016 та 2017 роки.
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- Купранцем Ігорем Михайловичем, заступником Голови Національної поліції України — начальником Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за 2017 рік.
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- Приймою Ігорем Михайловичем, завідувачем секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за 2015, 2016 та 2017 роки.
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Крім того, Національне агентство прийняло рішення про подовження терміну повної перевірки декларацій чотирьох суб’єктів декларування на додаткові 30 календарних днів.
Нагадаємо, НАЗК внесло припис Авакову.