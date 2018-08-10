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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК проверило декларации Луценко

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило электронные декларации субъектов декларирования, среди которых высшие государственные чиновники. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

НАПК проверило декларации Луценко

“НАПК приняло решение о результатах осуществления полной проверки электронных деклараций в отношении 9-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Кроме этого, начнутся полные проверки электронных деклараций, поданных еще 3-мя субъектами декларирования за 2015 — 2017 годы”, - отмечается в сообщении.

Так, решение о завершении полных проверок приняты в отношении электронных деклараций, представленных:

  • Кубивым Степаном Ивановичем, Первым вице-премьер-министром — Министром экономического развития и торговли Украины, за 2017 год.
  • Насаликом Игорем Степановичем, Министром энергетики и угольной промышленности Украины, за 2017 год.
  • Нищуком Евгением Николаевичем, Министром культуры Украины, за 2017 год.
  • Петренко Павлом Дмитриевичем, Министром юстиции Украины, за 2017 год.
  • Луценко Юрием Витальевичем, Генеральным прокурором Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Святашем Дмитрием Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.
  • Потыльчаком Александром Ивановичем, судьей Верховного Суда Украины, за 2015 год (исправленной) и за 2016 год (после увольнения).
  • Глущенко Яной Борисовной, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы.
  • Фоминым Виктором Анатольевичем, судьей Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области, за 2015 год.

Также, будут начаты полные проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были поданы:

  • Антоновым Андреем Владимировичем, судьей Киевского районного суда города Полтавы, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Купранцем Игорем Михайловичем, заместителем Председателя Национальной полиции Украины — начальником Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, за 2017 год.
  • Приймой Игорем Михайловичем, заведующим секретариатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении срока полной проверки деклараций четырех субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.

Напомним, НАПК внесло предписание Авакову.

Украинские Национальные Новости

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