НАПК проверило декларации Луценко

“НАПК приняло решение о результатах осуществления полной проверки электронных деклараций в отношении 9-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Кроме этого, начнутся полные проверки электронных деклараций, поданных еще 3-мя субъектами декларирования за 2015 — 2017 годы”, - отмечается в сообщении.

Так, решение о завершении полных проверок приняты в отношении электронных деклараций, представленных:



Кубивым Степаном Ивановичем, Первым вице-премьер-министром — Министром экономического развития и торговли Украины, за 2017 год.

Первым вице-премьер-министром — Министром экономического развития и торговли Украины, за 2017 год.

Насаликом Игорем Степановичем, Министром энергетики и угольной промышленности Украины, за 2017 год.

Министром энергетики и угольной промышленности Украины, за 2017 год.

Нищуком Евгением Николаевичем, Министром культуры Украины, за 2017 год.

Министром культуры Украины, за 2017 год.

Петренко Павлом Дмитриевичем, Министром юстиции Украины, за 2017 год.

Министром юстиции Украины, за 2017 год.

Луценко Юрием Витальевичем, Генеральным прокурором Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Генеральным прокурором Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Святашем Дмитрием Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.

народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.

Потыльчаком Александром Ивановичем, судьей Верховного Суда Украины, за 2015 год (исправленной) и за 2016 год (после увольнения).

судьей Верховного Суда Украины, за 2015 год (исправленной) и за 2016 год (после увольнения).

Глущенко Яной Борисовной, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы.

судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы.

Фоминым Виктором Анатольевичем, судьей Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области, за 2015 год.

судьей Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области, за 2015 год.

Также, будут начаты полные проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были поданы:



Антоновым Андреем Владимировичем, судьей Киевского районного суда города Полтавы, за 2015, 2016 и 2017 годы.



Купранцем Игорем Михайловичем, заместителем Председателя Национальной полиции Украины — начальником Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, за 2017 год.



Приймой Игорем Михайловичем, заведующим секретариатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, за 2015, 2016 и 2017 годы.



Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении срока полной проверки деклараций четырех субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.

Напомним, НАПК внесло предписание Авакову.