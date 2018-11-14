НАПК передало в суд протокол на совладельца "Мотор Сичи"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 12 админпротоколов, два из которых - в отношении народного депутата Украины. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 12 протоколов об административных правонарушениях по фактам несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, а также несвоевременному предоставлению деклараций. Два из этих протоколов составлены в отношении народного депутата Украины”, — говорится в сообщении.

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По результатам контроля за своевременностью предоставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии НАПк установило, что народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное частью второй статьи 172-6 КУоАП. Так, народный депутат несвоевременно сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии по факту приобретения недвижимого имущества стоимостью 19 миллионов 485 тысяч грн, а также — движимого имущества стоимостью 4 миллиона 518 тысяч грн.

Кроме этого, НАПК направило в суд 10 протоколов об административных правонарушениях по результатам осуществления контроля за своевременностью предоставления деклараций.

Установлено, что несвоевременно без уважительных причин декларации подали: депутаты Черниговского и Фастовского городских советов, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Черниговского городского совета и бывший первый заместитель председателя Переяслав-Хмельницкой РГА, а также работники ВАСУ, Госаудитслужбы Украины, ГУ ДФС в г. Киеве и Одесской таможни ГФС, Одесской местной прокуратуры № 4.

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Напомним, 8 июня НАПК взялось за проверку деклараций народного депутата Вячеслава Богуслаева за 2015 и 2016 год, а 17 августа продолжило проверку финансовых документов за 2017 год.

Вячеслав Богуслаев — народный депутат Украины, член депутатской группы “Воля народа”.

Согласно доступной информации с открытых источников известно, что Богуслаев задекларировал в 2016 году уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций “Мотор Сичи” с 15,8% до 1%. В декларации за 2016 год почетный президент “Мотор Сич” указал владение 21598 акций компании (1,04% от количества выпущенных акций), тогда как 2015 год он задекларировал владение 328587 акций “Мотор Сич” (15,81%).

ПАО “Мотор Сич” — один из мировых лидеров по выпуску авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Производство находится в г. Запорожье. Поставляет продукцию в 120 стран мира.

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