НАПК подозревает недостоверность декларации руководителя Фонда госимущества
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 2 админпротокола в отношении и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова. В его декларации видят заведомо недостоверные данные, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
По результатам проверки деклараций 2016-2017 гг. установлено, что указанные сведения отличаются от достоверных на общую сумму почти в 600 тыс. грн (288 842 грн в декларации за 2016 год и 303 400 грн в декларации за 2017 год).
По убеждению НАПК, Трубаров совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 172-6 КУоАП - представление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Чиновнику грозит до 2500 необлагаемых минимумов, то есть более чем 42 тыс. грн.
Ранее УНН сообщал, что НАПК утвердило результаты проверки деклараций 15-ти должностных лиц, в том числе и.о. Фонда госимущества Украины.
Напомним, НАПК выявило признаки умышленного непредставления деклараций 15 должностными лицами, органов исполнительной службы, Пенсионного фонда, Национальной полиции и Госгеокадастра.