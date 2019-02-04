НАПК направило в суд 16 протоколов в отношении проректора КПИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротоколы, составленные в отношении проректора КПИ и еще двух должностных лиц за нарушение законодательных требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
"Составлено 16 протоколов в отношении проректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" по административно-хозяйственной работы Петра Ковалева. Установлено, что проректор в 2017-2018 годах, не сообщивширектору университета о наличии у него реального конфликта интересов, заключил 8 договоров подряда на общую сумму свыше 634 тыс. гривен с ООО "Спецстроймонтаж-3", руководителем которого на момент подписания договоров был его родной брат", - говорится в сообщении.
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В агентстве добавили, что еще 16 протоколов составлено в отношении директора обособленного подразделения "Старобельский техникум Луганского национального аграрного университета" Надежды Жмуренко. Директор техникума неоднократно выдавала приказы об установлении премий и надбавок работникам техникума, в том числе и своему мужу, оставив университет о наличии у него реального конфликта интересов.
"Направлено в суд 2 протокола и.о. заведующего кафедрой оперной подготовки и музыкальной режиссуры Национальной музыкальной академии имени П. И. Чайковского Владимира Рожко. Находясь на должности ректора указанной академии, Владимир Рожок не сообщила Министерство культуры об имеющемся реальном конфликте интересов и подписал приказ о принятии на работу своего близкого лица (невестки)", - добавили в пресс-службе.
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В агентстве напомнили, что ответственность за несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов предусмотрена частью первой статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а за совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта интересов - частью второй этой статьи.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило признаки умышленного непредставления деклараций 15-ю работниками органов исполнительной службы, Пенсионного фонда, Национальной полиции и Госгеокадастр.