В января 2019 года НАПК зафиксировало 291 коррупционное нарушение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. За первый месяц 2019 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции зафиксировало 291 нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
"Национальное агентство в январе составило и направило в суд 255 административных протоколов и 26 обоснованных выводов о выявленных признаках уголовных правонарушений. Так к Нацполиции и органы прокуратуры направлено по 11 обоснованных выводов, а в Национальный антикоррупционного бюро - 4 обоснованных выводы", - говорится в сообщении.
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Также в январе начато 330 полных проверок деклараций и завершения 31 проверку. По результатам проверок в 10 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а также установлены признаки умышленного непредставления 16 деклараций.
Составлено 15 протоколов за нарушение сроков представления деклараций. За несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 23 протокола, 3 протокола - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов. За несоблюдение должностными лицами требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено 42 админпротокола.
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"Также за нарушение представления отчета политической партии Национальное агентство составило и направило в суд 30 протоколов, а за нарушение порядка предоставления взноса в пользу политпартии - 140 протоколов", - добавили в агентстве.
2 протокола составлено за невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства.
В прошлом месяце Национальное агентство направило руководителям ведомств 10 предписаний, среди которых 8 с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства по урегулированию и предотвращению конфликта интересов и других ограничений по предотвращению коррупции и 2 по результатам проверки в органах государственной власти. Эти предписания обязательны к исполнению.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротоколы, составленные в отношении проректора КПИ и еще двух должностных лиц за нарушение законодательных требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.