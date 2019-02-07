НАПК объявило ТОП-нарушения антикоррупционного законодательства за январь
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции составило рейтинг топ-нарушений антикоррупционного законодательства в январе 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
На первом месте рейтинга оказались два обоснованные выводы относительно декларирования заведомо недостоверных сведений послом в Иране Сергеем Бурдиляком. По результатам проверки деклараций, поданных дипломатом за 2015 и 2016 годы, в целом установлено недостоверные сведения на сумму более 1,2 млн грн. Об этом сообщили НАБУ.
Второе место рейтинга занимает обоснованный вывод по результатам проверки декларации за 2016 год, представленной депутатом Черновицкого городского совета Ромео Скрипой. В целом в НАПК установили декларирование депутатом недостоверных сведений на сумму более 670 тыс. грн. Обоснованный вывод относительно признаков уголовного преступления направлен в Нацполицию.
На третьем и четвертом местах два админпротокола за совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов, а на пятом месте админпротокол за представление недостоверных сведений. Пятое место занимает админпротокол за представление недостоверных сведений депутатом Тернопольского городского совета Гевко Галиной в декларации за 2016 год.
Всего в январе 2019 года НАПК зафиксировало 291 нарушение антикоррупционного законодательства, что превышает соответствующий показатель прошлого месяца почти в 2,5 раза.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции создало и открыло Реестр коррупционеров.