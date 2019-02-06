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В Україні запрацював реєстр корупціонерів

В Україні запрацював реєстр корупціонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції створило і відкрило Реєстр корупціонерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

"Розпочав роботу Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку із вчиненням корупційного правопорушення.

"Довідка стосовно юридичних осіб формується на основі даних, вказаних в електронному цифровому підписі (ЕЦП) юридичної особи, шляхом пошуку в Реєстрі за найменуванням юридичної особи, кодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів)", - пояснили у НАЗК.

У Нацагентстві уточнили, що зареєстрований користувач може отримати довідку стосовно себе на основі персональних даних, вказаних у його кваліфікованому електронному підписі.

Як повідомляв УНН, у січні 2019 року НАЗК зафіксувало 291 корупційне порушення.

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