В Украине заработал реестр коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции создало и открыло Реестр коррупционеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Начал работу Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - говорится в сообщении.
Реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.
"Справка в отношении юридических лиц формируется на основе данных, указанных в электронной цифровой подписи (ЭЦП) юридического лица, путем поиска в Реестре по имени юридического лица, кодом в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, идентификационным кодом юридического лица другой страны (для нерезидентов)", - пояснили в НАПК.
В Нацагентстве уточнили, что зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его квалифицированной электронной подписи.
Как сообщал УНН, в января 2019 года НАПК зафиксировало 291 коррупционное нарушение.