НАБУ: суд не начал рассмотрение 48 дел

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53484 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 71802 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127995 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128644 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128876 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124654 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159468 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117794 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141395 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145260 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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НАБУ: суд не начал рассмотрение 48 дел

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Судьи не назначили даже подготовительное заседание по 48 из 180 дел, по которым на 31 января 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.

Вновь перенесено апелляционное рассмотрение на постановление о возвращении обвинительного акта по так называемому делу "тернопольских прокуроров". Это производство находится в различных судебных инстанциях с ноября 2016 года. Следующее заседание назначено на 21 февраля 2019 года.

Другое дело - по факту нанесения ущерба ОАО "ГПЗКУ" - служители Фемиды также не спешат рассматривать: подготовительное заседание не происходит 25 месяцев.

Затягивают рассмотрение некоторых производств и заседания, судьи назначают с перерывом в два-три месяца. Например, 25 января не состоялось заседание по делу по обвинению депутата Хмельницкого областного совета. Следующее назначили на 1 апреля 2019 года.

Среди 36 решений по делам НАБУ и САП, судьи вынесли только два приговора в отношении трех лиц, предусматривающие реальное наказание в виде лишения свободы. Другие решения - это утверждение соглашений о признании виновности или назначения наказания, согласно которому лица не находятся в местах лишения свободы.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры, за прошлый месяц, привлекли к ответственности 476 человек.

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