НАБУ: суд не начал рассмотрение 48 дел
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Судьи не назначили даже подготовительное заседание по 48 из 180 дел, по которым на 31 января 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.
Вновь перенесено апелляционное рассмотрение на постановление о возвращении обвинительного акта по так называемому делу "тернопольских прокуроров". Это производство находится в различных судебных инстанциях с ноября 2016 года. Следующее заседание назначено на 21 февраля 2019 года.
Другое дело - по факту нанесения ущерба ОАО "ГПЗКУ" - служители Фемиды также не спешат рассматривать: подготовительное заседание не происходит 25 месяцев.
Затягивают рассмотрение некоторых производств и заседания, судьи назначают с перерывом в два-три месяца. Например, 25 января не состоялось заседание по делу по обвинению депутата Хмельницкого областного совета. Следующее назначили на 1 апреля 2019 года.
Среди 36 решений по делам НАБУ и САП, судьи вынесли только два приговора в отношении трех лиц, предусматривающие реальное наказание в виде лишения свободы. Другие решения - это утверждение соглашений о признании виновности или назначения наказания, согласно которому лица не находятся в местах лишения свободы.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры, за прошлый месяц, привлекли к ответственности 476 человек.