НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування

"Щодо інших фактів можливого заволодіння грошовими коштами державних підприємств та державного бюджету України, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах, то 26.02.2019 детективи НАБУ внесли відомості до ЄРДР та розпочали досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України", - додали у НАБУ.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Військовий експерт: Замана повинен відповідати за свої дії на посаді керівника Генштабу



Як повідомляв УНН, вчора у НАБУ заявляли, що проаналізують інформацію журналістського розслідування про корупцію в оборонці.



Крім того, Президент України Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО.