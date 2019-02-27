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НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування

НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. За результатами аналізу відомостей, викладених в журналістському розслідуванні, про факти корупції в оборонній сфері встановлено, що частина описаних подій вже досліджується в межах досудових розслідувань, що здійснюють детективи НАБУ. ПРо це УНН повідомили у прес-службі НАБУ. 

"Щодо інших фактів можливого заволодіння грошовими коштами державних підприємств та державного бюджету України, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах, то 26.02.2019 детективи НАБУ внесли відомості до ЄРДР та розпочали досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України", - додали у НАБУ. 

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Як повідомляв УНН, вчора у НАБУ заявляли, що проаналізують інформацію журналістського розслідування про корупцію в оборонці. 

Крім того, Президент України Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО.

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