Порошенко схвалив відсторонення першого заступника секретаря РНБО Гладковського

"Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування", - повідомив Цеголко у Facebook.

Зі слів речника Президента, Порошенко "вимагає у правоохоронних органів проведення термінової перевірки інформації, викладеної в журналістській програмі "Наші гроші" для спростування або підтвердження оприлюдненого".

Раніше Олег Гладковський звернувся до НАБУ та ГПУ з проханням перевірити інформацію, наведену в розслідуванні програми “Наші гроші”. У розслідуванні програми йдеться про порушення в оборонному секторі. На час розслідування він попросив призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО України.

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"На час перевірки правоохоронними органами викладених у так званому розслідуванні фактів звертаюся з проханням призупинити мої повноваження як першого заступника секретаря РНБО України та голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідні заяви подаю негайно", - йдеться в оприлюдненій у вівторок прес-службою РНБО заяві.

Президент призначив Гладковського першим заступником секретаря РНБО указом №91/2015 від 17 лютого 2015 року.