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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 16643 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39980 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119669 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122542 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124297 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122456 просмотра

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7 марта, 08:52 • 154548 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117331 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145183 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Порошенко одобрил отстранение первого заместителя секретаря СНБО Гладковского

Порошенко одобрил отстранение первого заместителя секретаря СНБО Гладковского

Киев  •  УНН

 • 11237 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко во вторник, передает УНН.

"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования", - сообщил Цеголко в Facebook.

Со слов представителя Президента, Порошенко "требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши гроши" для опровержения или подтверждения обнародованного".

Ранее Олег Гладковський обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить информацию, приведенную в расследовании программы "Наши гроши". В расследовании программы говорится о нарушениях в оборонном секторе. На время расследования он попросил приостановить его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины.

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"На время проверки правоохранительными органами изложенных в так называемом расследовании фактов обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя секретаря СНБО Украины и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявления подаю немедленно", - говорится в обнародованном во вторник пресс-службой СНБО заявлении.

Президент назначил Гладковского первым заместителем секретаря СНБО указом №91/2015 от 17 февраля 2015 года.

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