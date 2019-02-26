Порошенко одобрил отстранение первого заместителя секретаря СНБО Гладковского
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко во вторник, передает УНН.
"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования", - сообщил Цеголко в Facebook.
Со слов представителя Президента, Порошенко "требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши гроши" для опровержения или подтверждения обнародованного".
Ранее Олег Гладковський обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить информацию, приведенную в расследовании программы "Наши гроши". В расследовании программы говорится о нарушениях в оборонном секторе. На время расследования он попросил приостановить его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины.
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"На время проверки правоохранительными органами изложенных в так называемом расследовании фактов обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя секретаря СНБО Украины и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявления подаю немедленно", - говорится в обнародованном во вторник пресс-службой СНБО заявлении.
Президент назначил Гладковского первым заместителем секретаря СНБО указом №91/2015 от 17 февраля 2015 года.