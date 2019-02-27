НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования

"Относительно других фактов возможного завладение денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах, то 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - добавили в НАБУ.



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Как сообщал УНН, вчера в НАБУ заявляли, что проанализируют информацию журналистского расследования о коррупции в оборонке.



Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО.