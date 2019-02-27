НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 12993 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 37307 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119215 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122187 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124180 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122396 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154379 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117320 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141268 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145178 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования

НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования

Киев  •  УНН

 • 14621 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании, о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляющих детективы НАБУ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

"Относительно других фактов возможного завладение денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах, то 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - добавили в НАБУ.

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Как сообщал УНН, вчера в НАБУ заявляли, что проанализируют информацию журналистского расследования о коррупции в оборонке.

Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО.

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Украинские Национальные Новости

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