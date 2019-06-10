В НАБУ рассказали, сколько расследуют уголовных производств

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют расследование в 741 уголовном производстве, в пределах которых 149 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Относительно 348 человек составлены и направлены в суд обвинительные акты. Таковы итоги работы антикоррупционных институтов по состоянию на 31 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным Бюро, в течение прошлого месяца к подозреваемым по делам НАБУ добавились три человека, которых следствие считает участниками завладения 81,64 млн грн Главного управления Национальной гвардии при приобретении квартир для служащих НГУ.

"Речь идет о:

командующем Национальной гвардии Украины (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

генеральном директоре компании-застройщика (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

оценщике (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сообщили в НАБУ.

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Указано, что еще два человека получили статус подозреваемых в очередном эпизоде коррупции в ПАО "Укрзализныця".

"Речь идет об экс-чиновниках 2015-2016 гг: начальнике и заместителе начальника филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". Следствие исследует их причастность к заданию 39,8 млн грн убытков госпредприятию при закупке дизельного топлива (ч.2 ст. 364 УК Украины)", - проинформировали в Бюро.

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В то же время, восемь подозреваемых в другом эпизоде по "Укрзализныци", а именно по завладению 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця" при закупке стрелочной продукции, в настоящее время знакомятся с материалами расследования (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины).

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Кроме того, было завершено следствие в отношении одесского городского головы, подозреваемого во внесении недостоверной информации в электронных деклараций 2015 и 2016 годы (ст.366-1 УК Украины) - ст.366-1 УК Украины. А также в отношении бывшего и.о. директора областного коммунального предприятия "Николаевоблтеплоэнерго", которого НАБУ и САП подозревают в завладении более 1,75 млн грн при установлении приборов учета тепловой энергии в жилых домах Николаева (ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины).

Также в мае в суд направлено обвинительные акты по материалам ряда резонансных уголовных производств. В частности, в Шевченковский райсуд Киева направлено дела:

по получению 50 тыс. долл. взятки двумя следователями Национальной полиции Украины (ч.4. ст.368 УК Украины);

по завладению 6 участками в столице депутатом Киевского городского совета (ч.5 ст.191, ч.3 и ч.4 ст. 358 УК Украины) и экс-секретарем земельной комиссии (ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 УК Украины).

А в Соломенский райсуд Киева направлено обвинительный акт в отношении девяти лиц, причастных к завладению 259,2 млн грн, предназначенных для реализации национальных проектов (ч.1 ст.255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст.191 , ч.4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч.2 ст. 205 УК Украины).

Напомним, Конституционный суд Украины ограничил полномочия НАБУ.