КСУ узаконив розкрадання коштів держпідприємств – НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Конституційний суд України узаконив закупівлю державних підприємств за завищеними цінами та обмежив повноваження Національного антикорупційного бюро. Таку позицію щодо рішення КСУ висловили у НАБУ, повідомляє УНН з посланням на Twitter Бюро.
“КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення — в інтересах організаторів корупційних схем, а не України”, — йдеться в повідомленні.
Також, вони пообіцяли озвучити позицію НАБУ згодом.
Нагадаємо, у Конституційний суд України подали скаргу про позбавлення НАБУ повноваження визнавати угоди недійсними.
Конституційний суд визнав неконституційним положення пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення — в інтересах організаторів корупційних схем, а не України. Позиція #НАБУ згодом— NAB Ukraine (@nab_ukr) 6 червня 2019 р.