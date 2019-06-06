КСУ узаконил хищение средств госпредприятий - НАБУ

"КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины", - говорится в сообщении.

Также, они пообещали озвучить позицию НАБУ позже.

Напомним, в Конституционный суд Украины подали жалобу о лишении НАБУ полномочия признавать сделки недействительными.

Конституционный суд признал неконституционным положение пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины. Позиция # НАБУ впоследствии