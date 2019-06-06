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КСУ узаконил хищение средств госпредприятий - НАБУ

КСУ узаконил хищение средств госпредприятий - НАБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Конституционный суд Украины узаконил закупки государственных предприятий по завышенным ценам и ограничил полномочия Национального антикоррупционного бюро. Такую позицию относительно решения КСУ выразили в НАБУ, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Бюро.

"КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины", - говорится в сообщении.

Также, они пообещали озвучить позицию НАБУ позже.

Напомним, в Конституционный суд Украины подали жалобу о лишении НАБУ полномочия признавать сделки недействительными.

Конституционный суд признал неконституционным положение пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины. Позиция # НАБУ впоследствии

- NAB Ukraine (@nab_ukr) 6 июня 2019

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