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Розслідування справи про заволодіння 93 млн грн “Укрзалізниці” завершено - НАБУ

Розслідування справи про заволодіння 93 млн грн “Укрзалізниці” завершено - НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Детективи НАБУ завершили розслідування фактів заволодіння 93,28 млн грн ПАТ “Укрзалізниця”. 3 травня 2019 року восьми підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду, передає УНН із посиланням на прес-службу НАБУ.

У НАБУ повідомили, що йдеться про:

— голову правління — генерального директора виробника стрілочної продукції, помічника народного депутата України (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України);

— першого заступника генерального директора виробника стрілочної продукції (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України);

— засновника — директора фіктивної компанії-переможця торгів (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України);

— директора компанії-посередника (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України);

— трьох співробітників Філії Центр забезпечення виробництва ПАТ “Українська залізниця” (ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 та ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України).

— екс-першого заступника керівника Філії “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця”, помічника народного депутата України (ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України).

"Як встановило слідство, підозрювані впродовж грудня 2015—березня 2017 рр. організували закупівлю ПАТ “Укрзалізниця” стрілочної продукції за завищеними цінами із залученням підконтрольних підприємств-посередників й у такий спосіб заволоділи коштами Філії “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця” в сумі близько 93,28 млн грн.

Розслідування наведених фактів детективи Національного бюро розпочали у червні 2017 року за власними напрацюваннями", - йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, у січні 2019 семи особам повідомили про підозру. Згодом, у лютому, затримали та повідомили про підозру ще одному учаснику корупційної схеми — колишньому заступнику керівника Філії “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця”.

"Водночас детективи вважають, що до вчинення злочину можуть бути причетні й інші особи, в тому числі народні депутати. Розслідування за цими фактами виділили в окреме кримінальне провадження, яке й досі триває. Стосовно одного з народних депутатів, який, за даними слідства, є організатором корупційної схеми, підготовлено та скеровано до органів прокуратури проект подання на зняття недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні прес-служби.

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