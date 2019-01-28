Розкрадання коштів УЗ: чотирьом підозрюваним обрали запобіжні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Чотирьом підозрюваним у незаконному заволодінні коштів ПАТ "Укрзалізниця" у сумі 93,2 млн гривень обрали запобіжні заходи. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.
"22, 23 та 25 січня 2019 року за участю прокурорів САП слідчими суддями Солом’янського районного суду міста Києва обрано запобіжні заходи чотирьом особам, підозрюваним у заволодінні 98,1 млн гривень грошових коштів ПАТ "Укрзалізниця" під час закупівлі палива у 2016-2017 роках", - йдеться у повідомленні.
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Зазначено, що сторона обвинувачення клопотала про обрання стосовно підозрюваних запобіжних заходів у вигляді застави та покладенням обов’язків, передбачених КПК України, залежно від ролі кожного у вчиненні вказаного злочину та їх майнового стану.
"Слідчими суддями стосовно трьох підозрюваних осіб обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, ще одній особі - заставу в розмірі 1,921 млн гривень", - повідомили у САП.
При обранні запобіжних заходів суд визначив підозрюваним процесуальні обов’язки, передбачені ст.194 КПК України.
У САП додали, що керівника державного підприємства відсторонено від займаної посади на два місяці та арештовано його майно в межах заходів забезпечення кримінального провадження.
Нагадаємо, трьом підозрюваним у незаконному заволодінні коштів ПАТ "Укрзалізниця" у сумі 93,2 млн гривень обрали запобіжні заходи.