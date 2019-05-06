Расследование дела о завладении 93 млн грн "Укрзализныци" завершено - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Детективы НАБУ завершили расследование фактов завладения 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця". 3 мая 2019 года восьми подозреваемым открыто материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлению его в суд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
В НАБУ сообщили, что речь идет о:
- председателе правления - генеральном директоре производителя стрелочной продукции, помощнике народного депутата Украины (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины);
- первом заместителе генерального директора производителя стрелочной продукции (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины);
- основателе - директоре фиктивной компании-победителя торгов (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 366 УК Украины);
- директоре компании-посредника (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины);
- трех сотрудниках Филиала Центра обеспечения производства ПАО "Украинская железная дорога" (ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 и ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины).
- экс-первом заместителе руководителя филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", помощнике народного депутата Украины (ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.ч. 2, 3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины).
"Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015 года - марта 2017 организовали закупку ПАО "Укрзализныця" стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в сумме около 93,28 млн грн.
Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро начали в июне 2017 года по собственным наработкам", - говорится в сообщении.
По данным НАБУ, в январе 2019 года семи лицам сообщили о подозрении. Впоследствии, в феврале, задержали и сообщили о подозрении еще одному участнику коррупционной схемы - бывшему заместителю руководителя филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".
"В то же время детективы считают, что к совершению преступления могут быть причастны и другие лица, в том числе народные депутаты. Расследование по этим фактам выделили в отдельное уголовное производство, которое до сих пор продолжается. В отношении одного из народных депутатов, который, по данным следствия, является организатором коррупционной схемы, подготовлено и направлено в органы прокуратуры проект представление на снятие неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы.