Екс-командувач Нацгвардії вийшов із СІЗО під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Колишній командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров вийшов з-під варти після внесення за нього застави, призначеній у 4,8 млн грн. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
"Вийшов вчора (20 травня - ред.)", - повідомив співрозмовник агентства у відповідь на запитання, чи вийшов екс-командувач Нацгвардії із СІЗО під заставу.
Нагадаємо, за екс-командувача Національної гвардії, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, внесли заставу ще 17 травня.
НАБУ 14 травня заявило про затримання екс-командувача Нацгвардії. Разом із ним через корупційну схему з нерухомістю затримали ще двох людей.
Детективи повідомили усім трьом про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн.
Аллерову 17 травня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 4,8 млн грн.