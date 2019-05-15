Заволодіння майном Нацгвардії: ще двом особам повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом особам про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу САП.
"Вчора, 14 травня, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили… командувача Національної гвардії України, генерального директора компанії-забудовника та оцінювача (про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн – ред.), яких затримали цього ж дня", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року за матеріалами журналістських розслідувань програми BIHUS.INFO.
Нагадаємо, колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову вчора було повідомлено про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем і підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.