Завладения имуществом Нацгвардии: еще двум лицам сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем лицам о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
"Вчера, 14 мая, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили... командующему Национальной гвардии Украины, генеральному директору компании-застройщика и оценщика (о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн - ред.), которых задержали в этот же день", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 по материалам журналистских расследований программы BIHUS.INFO.
Напомним, бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову вчера было сообщено о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.