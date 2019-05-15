Екс-командувачу Нацгвардії повідомили про підозру, йому проситимуть арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову вчора було повідомлено про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі САП.
"Вчора (колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову – ред.) було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Сьогодні йому було підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ми плануємо сьогодні подати це клопотання до Солом’янського районного суду Києва", - сказали в прес-службі.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро заявило про затримання екс-командувача Національної гвардії України, посаду якого донедавна займав Юрій Аллеров. Разом із ним через корупційну схему з нерухомістю затримали ще двох людей. САП погодила підозру екс-командувачу Нацгвардії.