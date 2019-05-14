САП погоджено підозру екс-командувачу Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою погоджено повідомлення про підозру колишньому командувачу Національної гвардії України, керівнику будівельної компанії та оцінювачу за фактом заволодіння майна Національної гвардії України. Про це УНН повідомили у прес-службі САП.
"Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою погоджено повідомлення про підозру колишньому командувачу Національної гвардії України, керівнику будівельної компанії та оцінювачу за фактом заволодіння майна Національної гвардії України. В наслідок їх дій було втрачено активів на загальну суму 81 635 448,00 грн", - повідомили у САП.
Дії вказаних осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).
Ключові слідчі дії проводились за процесуального керівництва прокурорів САП.
На даний час стороною обвинувачення готуються клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів.
Як повідомляв УНН, екс-командувача Нацгвардії затримали, йому повідомлять про підозру.