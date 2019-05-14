САП согласовано подозрение экс-командующему Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Специализированной антикоррупционной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении бывшему командующему Национальной гвардии Украины, руководителю строительной компании и оценщику по факту завладения имущества Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе САП.
"Специализированной антикоррупционной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении бывшему командующему Национальной гвардии Украины, руководителю строительной компании и оценщику по факту завладения имущества Национальной гвардии Украины. В результате их действий было потеряно активов на общую сумму 81 635 448,00 грн", - сообщили в САП.
Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).
Ключевые следственные действия проводились по процессуального руководства прокуроров САП.
В настоящее время стороной обвинения готовятся ходатайство об избрании задержанным меры пресечения.
Как сообщал УНН, экс-командующего Нацгвардии задержали, ему сообщат о подозрении.